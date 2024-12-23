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Пекарь Василий Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пекарь Василий Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
327-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.01.1901
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
02.01.1901
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.632, лист: 2
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Пекарь Василий Николаевич
Отец - Пекарь Николай Андреевич, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пекарь Феодора ? (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Комментарий наборщика
Не видно отчества матери. Страница с восприемниками не сохранилась.
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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