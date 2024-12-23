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Машканцева Татьяна Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Машканцева Татьяна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
325-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 319 муж
Урожд. - Машканцев Василий Федорович
Отец - Машканцев Федор Андреевич, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Машканцева Татьяна Ивановна (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Григорьевна Чурина, крестьянская жена (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Николай Михайлович Копысов, крестьянин (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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