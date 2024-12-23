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Галкова Пелагея Иосифовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Галкова Пелагея Иосифовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
324-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 50
Полная запись МК
Счёт родившихся: 318 жен
Урожд. - Галкова Агафья Ефимовна
Отец - Галков Ефим Дмитриевич, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Галкова Пелагея Иосифовна (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Леонтиевич Буянов, крестьянин (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елизавета Михайловна Дракина, крестьянская жена (д. Щелкановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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