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Пекарь Яким Михайлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пекарь Яким Михайлович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
323-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
27.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 317 муж
Урожд. - Пекарь Степан Якимович
Отец - Пекарь Яким Михайлович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пекарь Варвара Васильевна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Афанасьевич Попельнух, крестьянский сын (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Семёновна Гололобова, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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