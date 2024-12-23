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Шубин

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шубин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
322-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 49
Полная запись МК
Счёт родившихся: 316 муж
Урожд. - Шубин
Отец - Шубин Елисей Флорович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шубина Дарья Степановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: мертворожденный мужского пола
Примечание / Дополнительно
мертворожденный мужского пола
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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