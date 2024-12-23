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Зонова Ульяна Николаевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Зонова Ульяна Николаевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
315-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 309 жен
Урожд. - Зонова Ульяна Николаевна
Отец - Зонов Николай Яковлевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Зонова Анна Андреевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Дмитриевна Новикова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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