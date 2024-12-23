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Параскева Михайловна Михайлова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Параскева Михайловна Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
314-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
17.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 308 муж
Урожд. - Ковель Даниил Александрович
Отец - Ковель Александр Михайлович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковель Пелагея Андреевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Михайловна Михайлова, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Федотович Федотов, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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