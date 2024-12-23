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Петракова Мелания Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Петракова Мелания Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
312-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 48
Полная запись МК
Счёт родившихся: 306 жен
Урожд. - Петракова Лукия Моисеевна
Отец - Петраков Моисей Филимонович, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Петракова Мелания Ивановна (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Кузминична Борисенко, крестьянская жена (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Леонтий Матвеевич Моисеенко, крестьянин (д. Николаевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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