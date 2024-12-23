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Пискунов Николай Терентиевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Пискунов Николай Терентиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
310-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
10.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 304 муж
Урожд. - Пискунов Николай Терентиевич
Отец - Пискунов Терентий Митрофанович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пискунова Параскева Демидовна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Ефимович Ефимов, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Евмениевна Ефимова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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