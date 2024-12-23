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Яким Климентович Христолюбов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Яким Климентович Христолюбов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
309-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 303 муж
Урожд. - Койков Николай Михайлович
Отец - Койков Михаил Андреевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Койкова Евдокия Климентовна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Андреевна Койкова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Климентович Христолюбов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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