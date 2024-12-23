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Елена Дмитриевна Кислицина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Елена Дмитриевна Кислицина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
307-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.12.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
04.12.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 47
Полная запись МК
Счёт родившихся: 301 муж
Урожд. - Лыткин Иван Матвеевич
Отец - Лыткин Матвей Ермолаевич, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лыткина Евдокия Петровна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Андрей Дмитриевич Яровиков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Елена Дмитриевна Кислицина, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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