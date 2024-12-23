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Попков Яков Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Попков Яков Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
305-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
28.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 299 муж
Урожд. - Попков Яков Федорович
Отец - Попков Федор Евгеньевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Попкова Дарья Васильевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Антоновна Аржанковская, мещанская дочь девица (г. Тара, Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Терентьевич Перменев, запасной унтер-офицер (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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