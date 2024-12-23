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Барауля Екатерина Афанасиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Барауля Екатерина Афанасиевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
302-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 296 жен
Урожд. - Барауля Екатерина Афанасиевна
Отец - Барауля Афанасий Ильич, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Барауля Ефимия Ивановна (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никафор Иванович Шкобор, крестьянин (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёкла Евсеевна Криворотова, солдатская жена (д. Тунгузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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