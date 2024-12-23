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Матюкова Анастасия Феодосьевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Матюкова Анастасия Феодосьевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
300-р
Роль персоны
Мать
Дата события
24.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 46
Полная запись МК
Счёт родившихся: 294 жен
Урожд. - Матюкова Екатерина Карповна
Отец - Матюков Карп Ефимович, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Матюкова Анастасия Феодосьевна (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Исаак Севостьянович Федоренок, крестьянин (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Пименовна Говорец, крестьянская дочь девица (д. Соловьевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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