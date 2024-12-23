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Лыба Тимофей Семёнович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лыба Тимофей Семёнович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
299-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 293 жен
Урожд. - Лыба Екатерина Тимофеевна
Отец - Лыба Тимофей Семёнович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лыба Ева Ивановна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евгения Ефимовна Нестерович, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Каллистрат Иванович Сацункевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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