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Вележанина Екатерина Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Вележанина Екатерина Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
296-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 290 муж
Урожд. - Вележанин Петр Елеазарович
Отец - Вележанин Елеазар Михайлович, запасной рядовой (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Вележанина Екатерина Дмитриевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Георгий Иванович Катаев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Дмитриевна Мулина, крестьянская дочь девица (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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