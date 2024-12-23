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Попкова Марфа Мокиевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Попкова Марфа Мокиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
295-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 289 муж
Урожд. - Попков Петр Михайлович
Отец - Попков Михаил Евгеньевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Попкова Марфа Мокиевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Дмитриевич Смирнов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Екатерина Васильевна Подыминогина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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