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Иван Дмитриевич Хохлов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Дмитриевич Хохлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
294-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
25.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 45
Полная запись МК
Счёт родившихся: 288 муж
Урожд. - Коробков Михаил Яковлевич
Отец - Коробков Яков Ефимович, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Коробкова Анисья Дмитриевна (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриевич Хохлов, крестьянин (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Дмитриевна Купцева, крестьянская дочь девица (д. Дмитриевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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