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Шурпенкова Дарья Лукьяновна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шурпенкова Дарья Лукьяновна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
293-р
Роль персоны
Мать
Дата события
23.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
23.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 287 жен
Урожд. - Шурпенкова Екатерина Флоровна
Отец - Шурпенков Флор Иванович, запасной федфебель (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шурпенкова Дарья Лукьяновна (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Сергей Сергеевич Борисенко, крестьянин (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Христина Артемьевна Щербакова, солдатская жена (д. Ельничное, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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