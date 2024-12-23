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Мавра Онисимовна Еланцева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мавра Онисимовна Еланцева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
291-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 285 жен
Урожд. - Дресвян Екатерина Романовна
Отец - Дресвян Роман Андреевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дресвян Соломония Андреевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мавра Онисимовна Еланцева, солдатская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Афанасьевич Бурчанинов, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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