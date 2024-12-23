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Лапустина Стефанида Матвеевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Лапустина Стефанида Матвеевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
287-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 44
Полная запись МК
Счёт родившихся: 281 жен
Урожд. - Лапустина Стефанида Матвеевна
Отец - Лапустин Матвей Владимирович, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Лапустина Мария Ивановна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Варвара Ивановна Форленкова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Семён Дмитриевич Макаров, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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