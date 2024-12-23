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Никифор Фёдорович Пашко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Никифор Фёдорович Пашко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
286-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
14.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 280 муж
Урожд. - Хорошко Филипп Федорович
Отец - Хорошко Федор Леонович, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Хорошко Анна Юрьевна (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Фёдорович Пашко, крестьянин (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Устинья Фёдоровна Пашко, крестьянская жена (д. Благовещенка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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