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Евдокия Ивановна Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1905 годы
ФИО
Евдокия Ивановна Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
283-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 278 муж
Урожд. - Казаков Никифор Константинович
Отец - Казаков Константин Кузьмич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Казакова Васса Антоновна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Ивановна Иванова, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Никифор Ермилович Перменев, запасной унтер-офицер (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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