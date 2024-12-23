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Наталья Степановна Кобылкина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Наталья Степановна Кобылкина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
282-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 277 жен
Урожд. - Ершова Стефанида Гаврииловна
Отец - Ершов Гавриил Афанасьевич, крестьянин (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ершова Мария Фаддеевна (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Наталья Степановна Кобылкина, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Фаддеевич Кузнецов, запасной рядовой (д. Нелюбина, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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