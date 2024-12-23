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Стефанида Александровна Соснина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Стефанида Александровна Соснина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
281-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
12.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 276 жен
Урожд. - Минишина Стефанида Андреевна
Отец - Минишин Андрей Тарасович, крестьянин из ссыльных (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Минишина Анна Якимовна (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Алексей Петрович Зайков, крестьянин (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Стефанида Александровна Соснина, солдатская жена (д. Елизарово, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: Был еще мертворожденный близнец женского пола.
Примечание / Дополнительно
Был еще мертворожденный близнец женского пола.
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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