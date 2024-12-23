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Казанцев Иван Лаврентьевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Казанцев Иван Лаврентьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
280-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.
Дата крещения
11.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 275 жен
Урожд. - Казанцева Стефанида Ивановна
Отец - Казанцев Иван Лаврентьевич, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Мать - Казанцева Марфа Фёдоровна (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Иван Георгиевич Лопатин, крестьянин (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
Воспр. - Ольга Лаврентьевна Казанцева, крестьянская дочь девица (д. Орловка, Киштовской вол., Каинский у., Томская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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