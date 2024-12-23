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Заводивец Ирина Фоминична

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Заводивец Ирина Фоминична
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
279-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
11.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 43
Полная запись МК
Счёт родившихся: 274 муж
Урожд. - Заводивец Михаил Степанович
Отец - Заводивец Степан Евстафьевич, крестьянин (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Заводивец Ирина Фоминична (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Никитич Уткин, крестьянский сын (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Адамовна Жебрадовская, крестьянская жена (д. Сухимка, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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