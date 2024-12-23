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Мария Игнатьевна Соломина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Мария Игнатьевна Соломина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
278-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
06.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 273 муж
Урожд. - Пестов Павел Федорович
Отец - Пестов Федор Михайлович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Пестова Фёкла Герасимовна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Александр Михайлович Пестов, крестьянский сын (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Игнатьевна Соломина, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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