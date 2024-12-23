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Иутина Пелагея Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иутина Пелагея Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
276-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 271 жен
Урожд. - Иутина Епистимия Семеновна
Отец - Иутин Семен Максимович, запасной рядовой (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Иутина Пелагея Ивановна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Авдий Малахиевич Кулишев, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пелагея Яковлевна Ласковцова, крестьянская жена (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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