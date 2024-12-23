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Горлов Сергей Фёдорович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Горлов Сергей Фёдорович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
273-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.11.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
05.11.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 42
Полная запись МК
Счёт родившихся: 268 муж
Урожд. - Горлов Павел Сергеевич
Отец - Горлов Сергей Фёдорович, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Горлова Евдокия Тимофеевна (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пантелеймон Фёдорович Горлов, крестьянин (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ульяная Яковлевна Шишкина, солдатская жена (д. Ново-Александровка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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