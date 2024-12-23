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Дарья Степановна Больдышева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дарья Степановна Больдышева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
270-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 265 жен
Урожд. - Силицкая Параскева Ивановна
Отец - Силицкий Иван Иванович, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Силицкая Устинья Моисеевна (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дарья Степановна Больдышева, крестьянская жена (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Макарий Иосифович Соловьев, крестьянин (п. Спасский, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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