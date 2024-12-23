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Шубин Кузьма Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Шубин Кузьма Николаевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
269-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 264 муж
Урожд. - Шубин Кузьма Николаевич
Отец - Шубин Николай Александрович, запасной рядовой (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Шубина Анисья Терентьевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Матрона Михайловна Охапкина, солдатская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Пётр Флорович Ощепков, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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