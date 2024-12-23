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Копысов Кузьма Симонович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Копысов Кузьма Симонович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
268-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
24.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
31.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 263 муж
Урожд. - Копысов Кузьма Симонович
Отец - Копысов Симон Фёдорович, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Копысова Татьяна Евгеньевна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агафья Тимофеевна Ципина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Иосифович Лисин, крестьянин (д. Луговая, Бергамакская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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