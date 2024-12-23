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Бабинцев Сергей Николаевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Бабинцев Сергей Николаевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
266-р
Роль персоны
Отец
Дата события
28.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
запасной бомбардир
Нас. пункт приписки
д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 261 жен
Урожд. - Бабинцева Анастасия Сергеевна
Отец - Бабинцев Сергей Николаевич, запасной бомбардир (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бабинцева Мария Николаевна (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Григорий Семёнович Махнев, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феодосия Степановна Никонова, крестьянская жена (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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