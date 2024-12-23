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Акулина Гордеевна Павленко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Акулина Гордеевна Павленко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
265-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
29.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 41
Полная запись МК
Счёт родившихся: 260 жен
Урожд. - Несторенко Анастасия Федоровна
Отец - Несторенко Федор Кононович, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Несторенко Марина Прокопьевна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Акулина Гордеевна Павленко, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ипполит Андреевич Серобаба, запасной рядовой (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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