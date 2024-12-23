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Иван Дамианович Грунович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Иван Дамианович Грунович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
262-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
26.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 257 жен
Урожд. - Евстафьева Параскева Елисеевна
Отец - Евстафьев Елисей Максимович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Евстафьева Мария Несторовна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Дамианович Грунович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Семёновна Пололобова, крестьянская жена (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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