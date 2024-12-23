Чарушин Дмитрий Васильевич
Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
- ФИО
- Чарушин Дмитрий Васильевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 261-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 21.10.1900
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Тобольская
- Уезд прихода
- Тарский
- Место прихода
- Кейзес
- Нас. пункт приписки
- д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.
- Дата крещения
- 26.10.1900
- Священнослужители
- священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
- Архивный код
- ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 256 муж
Урожд. - Чарушин Дмитрий Васильевич
Отец - Чарушин Василий Степанович, крестьянин (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Мать - Чарушина Мария Георгиевна (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Параскева Васильевна Чарушина, крестьянская жена (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Флор Романович Чарушин, крестьянин (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
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- Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска
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