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Чарушин Дмитрий Васильевич

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чарушин Дмитрий Васильевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
261-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.
Дата крещения
26.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 256 муж
Урожд. - Чарушин Дмитрий Васильевич
Отец - Чарушин Василий Степанович, крестьянин (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Мать - Чарушина Мария Георгиевна (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Параскева Васильевна Чарушина, крестьянская жена (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
Воспр. - Флор Романович Чарушин, крестьянин (д. Залесина, Сарвижская вол., Котельнический у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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