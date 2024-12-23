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Алексеева Мария Ефимовна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Алексеева Мария Ефимовна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
258-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 253 муж
Урожд. - Алексеев Андрей Андреевич
Отец - Алексеев Андрей Алексеевич, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Алексеева Мария Ефимовна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Даниил Ефимович Ковалев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Борисовна Соловьева, крестьянская дочь девица (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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