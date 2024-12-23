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Бурчанинова Клавдия Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Бурчанинова Клавдия Дмитриевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
257-р
Роль персоны
Мать
Дата события
15.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 252 жен
Урожд. - Бурчанинова Анна Васильевна
Отец - Бурчанинов Василий Васильевич, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Бурчанинова Клавдия Дмитриевна (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Васильевна Лаптева, солдатская жена (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Иван Дмитриевич Вишняков, крестьянин (д. Рагозино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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