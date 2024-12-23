Анна Ефимовна Серобаба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ефимовна Серобаба

Анна Ефимовна Серобаба

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анна Ефимовна Серобаба
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
256-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
22.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 40
Полная запись МК
Счёт родившихся: 251 жен
Урожд. - Серобаба Параскева Кондратьевна
Отец - Серобаба Кодратий Авксентьевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Серобаба Мария Саввична (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анна Ефимовна Серобаба, солдатская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Павел Андреевич Плужников, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.