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Ложкина Анна Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ложкина Анна Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
255-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Тузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
21.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 250 жен
Урожд. - Ложкина Елизавета
Мать - Ложкина Анна Андреевна, крестьянская дочь девица (д. Тузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Мария Артемьевна Бутакова, крестьянская жена (д. Кайбаба, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фёдор Хрисанфович Ячменев, крестьянин из ссыльных (д. Тузы, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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