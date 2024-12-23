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Евдокия Степановна Малахова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Степановна Малахова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
254-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
20.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 249 муж
Урожд. - Мазовец Иван Дмитриевич
Отец - Мазовец Дмитрий Степанович, запасной рядовой (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Мазовец Екатерина Фёдоровна (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Степанович Костюкевич, крестьянин (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Степановна Малахова, солдатская жена (д. Неждановка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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