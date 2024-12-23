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Евдокия Прокопьевна Конева

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Евдокия Прокопьевна Конева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
253-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 248 жен
Урожд. - Белова Анна Степановна
Отец - Белов Степан Иванович, крестьянин (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Белова Параскева Евсеевна (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евдокия Прокопьевна Конева, крестьянская жена (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Фома Митрофанович Поддубков, запасной ефрейтор (д. Тимофеевка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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