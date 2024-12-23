Плужников Артемий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлужников Артемий Павлович

Плужников Артемий Павлович

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Плужников Артемий Павлович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
252-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
19.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 247 муж
Урожд. - Плужников Артемий Павлович
Отец - Плужников Павел Андреевич, крестьянин (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Плужникова Евдокия Фёдоровна (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ипполит Андреевич Серобаба, запасной рядовой (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Параскева Афанасьевна Грицина, крестьянская жена (д. Лебединка, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.