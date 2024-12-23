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Ефимия Андреевна Койкова

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Ефимия Андреевна Койкова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
250-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 245 жен
Урожд. - Гагарина Параскева Афанасиевна
Отец - Гагарин Афанасий Тимофеевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Гагарина Параскева Кузьминична (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Дмитрий Кузьмич Бакин, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ефимия Андреевна Койкова, крестьянская дочь девица (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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