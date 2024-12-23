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Агрипина Фёдоровна Сыкчина

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Агрипина Фёдоровна Сыкчина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
249-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
15.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 39
Полная запись МК
Счёт родившихся: 244 муж
Урожд. - Катаев Филипп Степанович
Отец - Катаев Степан Дмитриевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Катаева Неонила Фёдоровна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Агрипина Фёдоровна Сыкчина, крестьянская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Лукьянович Охапкин, крестьянин (д. Бакино, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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