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Дунакова Анна Дмитриевна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Дунакова Анна Дмитриевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
246-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
25.03.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 241 жен
Урожд. - Дунакова Анна Дмитриевна
Отец - Дунаков Дмитрий Павлович, крестьянин (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Дунакова Евдокия Иларионовна (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Ксения Минична Казанина, крестьянская жена (д. Васисс, Седельниковская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Михаил Дмитриевич Катаев, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Примечание: погружена бабкою во имя Святой Троицы
Примечание / Дополнительно
погружена бабкою во имя Святой Троицы
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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