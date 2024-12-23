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Анисия Максимовна Остапенко

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Анисия Максимовна Остапенко
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
245-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
солдатская дочь девица
Нас. пункт приписки
д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 240 муж
Урожд. - Ковалев Филипп Георгиевич
Отец - Ковалев Георгий Лаврович, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Ковалева Евгения Георгиевна (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Анисия Максимовна Остапенко, солдатская дочь девица (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Василий Георгиевич Лавринов, крестьянин (д. Кирпичная, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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