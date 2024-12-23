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Терентий Митрофанович Пискунов

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Терентий Митрофанович Пискунов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
244-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 239 жен
Урожд. - Соловьева Пелагея Петровна
Отец - Соловьев Петр Борисович, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Соловьева Стефанида Андреевна (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Евгения Ефимовна Богданова, крестьянская дочь девица (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Терентий Митрофанович Пискунов, крестьянин (д. Каинсас, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

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