Чарушина Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧарушина Евдокия Филипповна

Чарушина Евдокия Филипповна

Из справочника
Метрические книги с.Кейзес, Тобольская губерния, за 1900-1903 годы
ФИО
Чарушина Евдокия Филипповна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
243-р
Роль персоны
Мать
Дата события
08.10.1900
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Тобольская
Уезд прихода
Тарский
Место прихода
Кейзес
Нас. пункт приписки
с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.
Дата крещения
08.10.1900
Священнослужители
священник Владимир Арбузов, дьякон Яков Александров, псаломщик Фёдор Попов
Архивный код
ГАОО (Омск), ф.Ф16, оп.6, д.608, лист: 38
Полная запись МК
Счёт родившихся: 238 муж
Урожд. - Чарушин Филипп Титович
Отец - Чарушин Тит Васильевич, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Мать - Чарушина Евдокия Филипповна (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Феврония Фёдоровна Христолюбова, солдатская жена (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Воспр. - Яким Климентьевич Христолюбов, крестьянин (с. Кейзес, Кейзесская вол., Тарский у., Тобольская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ксенией Вудмаска

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.